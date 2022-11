“Otra vez en un Mundial”, Neymar se pronuncia tras confirmarse su lesión

Tite, técnico de Brasil, dijo que confiaba en que su estrella podrá seguir disputando el Mundial, en el que Brasil lidera el Grupo G por encima de Suiza, Camerún y Serbia.

Brasil perderá por lesiones al astro Neymar y al lateral derecho titular, Danilo, para su segundo partido en el Mundial de Catar, el lunes ante Suiza, informó este viernes el médico de la selección brasileña.

“Ya podemos adelantar que no tendremos a ninguno de los dos jugadores para el próximo juego, pero ellos permanecen en tratamiento con el objetivo de intentar recuperarlos a tiempo para la competición”, dijo Rodrigo Lasmar en un video enviado a periodistas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Neymar was fouled nine times against Serbia, the most of any player at the World Cup so far 🤕 pic.twitter.com/gINV8jU5j7

— B/R Football (@brfootball) November 24, 2022