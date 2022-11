¡Sin goles! Uruguay y Corea del Sur empiezan su aventura mundialista con empate

En un duelo en el que las estrellas de ambos equipos estuvieron apagadas, Uruguay y Corea del Sur abren con empate el grupo H.

El futbol del grupo H del Mundial 2022 inició este jueves con el cruce entre Uruguay y Corea del Sur, ambas selecciones iniciaban su participación en Catar con la obligación de sumar un resultado positivo que les evite sufrir en la lucha por el pase a octavos de final, pero ninguno logró ser contundente y repartieron puntos con un empate 0-0.

Con el empate el grupo H deja abierta la lucha por los dos boletos a octavos de final y parece ser Uruguay la más tocada con el resultado ya que en el papel llegaba como favorita. Para Corea este resultado es importante, debido a que finalizan la primera jornada aún con opciones reales de avanzar de ronda. Las posiciones del grupo H se conocerán tras el cruce entre Portugal y Ghana.

Uruguay 0-0 Corea del Sur

La selección de Corea del Sur se mostró como la dominadora del encuentro durante los primeros instantes, mientras que Uruguay buscaba acoplarse en el terreno de juego y trataba de no conceder espacios con su sólida defensa. Pese a que la esférica era para los asiáticos, los uruguayos tuvieron las primeras acciones de peligro de gol con una contra que terminó en cabezazo de Vecino (13′) y un remate de Valverde que se fue ligeramente desviado al 19′.

Sobre los 20 minutos del encuentro la selección uruguaya niveló el manejo del balón y al 21′ lamentó una de sus jugadas más claras del encuentro con un fallo de Darwin Núñez dentro del área coreana.

La jugada más clara de gol para Corea llegó al minuto 33′ con un pase a Eui-Jo Hwang que dejó solo al delantero coreano dentro del área, cuando todo parecía indicar que los asiáticos tomarían la delantera, Hwang acomodó mal el cuerpo y remató muy potente el balón enviando la esférica muy alta y regresaba la paz a los “charrúas”.

El primer tiempo tuvo como jugada más clara un cabezazo de Diego Godín que se estrelló en el poste de Kim y hacía llevarse a todos uruguayos las manos a la cabeza, ya que el encuentro se iría al descanso con el 0-0 en el marcador.

Segundo tiempo

En lo que se esperaba sería una segunda parte de infarto, ya que ambos equipos tendrían que salir a buscar el marcador, el juego comenzó de manera tranquila y sin opciones claras de gol gracias al bueno trabajo realizado por ambas defensas.

El partido no se lograba romper, por lo que Diego Alonso buscó dar un refresco a su ataque haciendo ingresa a Edinson Cavani en lugar de Luis Suárez, quien durante su tiempo de juego no pesó ni fue un dolor de cabeza para la zaga asiática. Cavani lo intentó al 68′ con un remate dentro del área que fue tapado por la defensa, pese a que no generó peligro se lograba observar que de a poco Uruguay comenzaba a tomar el control y someter a los surcoreanos que se defendía.

Tensión final

La recta final del encuentro tuvo las opciones más claras de la segunda parte, Valverde, quien estuvo lejos de ser protagonista en el encuentro, como todo crack tuvo una oportunidad de destacar y con un remate potente hizo temblar el arco surcoreano estrellando el balón en la escuadra del poste al minuto 89′.

Son no se quedaría de brazos cruzados y al 90′ reaccionó con un remate de larga distancia que pasó ligeramente desviado del arco de Rochet. El duelo en el que ambas selecciones no destacaron, ya que sus respectivas estrellas estuvieron apagadas, no se movió del 0-0 final.

