¡Triunfo con sabor a octavos de final! Suiza derrota por la mínima a Camerún

La selección suiza inicia con el pie derecho en Catar 2022, tumba a un rival directo y se acerca al objetivo de clasificar a octavos de final por tercer mundial consecutivo.

El futbol del Grupo G inició este jueves con el cruce entre Suiza y Camerún en el estadio Al Janoub, en un partido con chances para ambos el cuadro helvético logró imponerse con justo y con un 1-0 se llevó un triunfo importante sobre los “leones indomables”.

Para Suiza este resultado es importante para afianzarse como una de las selecciones que busca estar en los octavos de final, así como lo logró en Rusia 2018. Los europeos se ponen de manera momentánea en el liderato de su grupo y esperarán el resultado entre Brasil y Serbia para conocer su posición final en la jornada 1, mientras que Camerún se coloca en el fondo de la tabla y se le complican las aspiraciones de pase.

Suiza 1-0 Camerún

El duelo comenzó con un encuentro abierto entre dos selecciones que buscan afianzarse con un puesto en los octavos de final, Camerún se mostraba más propositivo y metía en serios aprietos a una selección suiza que prefería manejar el balón para bajar el ritmo de los africanos.

La primera acción de peligro de gol fue para el cuadro de los “leones indomables”, una contra les permitió abrirse espacio y encontrar a Mbeumo que con un remate no pudo vencer a un sólido Sommer, quien se lució bajo palos al minuto 11. Suiza no se quedó de brazos cruzados y en el mismo minuto reaccionó con un remate que se fue por alto.

Con el pasar de los minutos la selección africana comenzaba a crecer y al 29 pusieron a sufrir a los suizos con un remate poco ortodoxo de Hongla que no pudo ser sostenido por Sommer y se quedó a nada de ser gol. Con Camerún en el lado del campo Suizo, la única opción de hacer daño para los europeos era las contras y al 32′ casi sorprenden a los “leones indomables” con un un buscapié que por centímetros no pudo marcar Embolo. La primera parte no pudo romper el 0-0 y se fue sin goles al descanso.

Segunda parte

Sin meter el pie en el acelerador, la fortuna le sonrió a Suiza a los tres minutos de la reanudación, una jugada por la banda de Shaqiri terminó en centro y dentro del área apareció Embolo para empujar el balón al fondo de la red y poner a ganar el cuadro europeo.

Breel Embolo dejó un emotivo gesto, ya que no celebró su anotación debido a que Camerún es su país de nacimiento y por ende manifestó respeto hacia el combinado de los “leones indomables”, una sensación extraña por la que pasó el delantero.

El gol fue un golpe duro para Camerún, que no encontraba como dar con la tecla para abrir el marco de Sommer y que al 65′ pudo ver como su desventaja se ampliaba con un remate de Vargas que fue detenido a quemarropa por Onana, dejando así con vida a los africanos.

Camerún comenzó a perder el protagonismo sobre el final del encuentro y parecía que la presión pudo con ellos. Suiza sobre el final del encuentro tuvo una chance más al minuto 90+4′ cuando Seferovic se encontró solo dentro del área pero Castelletto se dejó la casta para alcanzarle y detenerle un balón que hubiese ampliado la ventaja helvética. El duelo no se movió y el triunfo se lo llevó Suiza 1-0.

