¡Histórica goleada! España atropella a Costa Rica en su debut mundialista en Catar

España no tuvo piedad de una selección de Costa Rica, que no ofreció resistencia, y le propinó la mayor goleada de lo que va del Mundial.

El grupo E del Mundial de Catar 2022 finalizó su primera jornada con el cruce entre España y Costa Rica en el estadio Al Thumama, la Roja no tuvo piedad sobre el cuadro centroamericano y tras liquidar el juego desde la primera parte se llevaron el triunfo con la mayor goleada de lo que va de campeonato 7-0.

Gracias a este triunfo, España es líder del grupo E por diferencia de goles, Japón es segunda y en el fondo de la tabla se encuentran Alemania y Costa Rica. En la siguiente fecha tanto la Roja como los nipones pueden sellar su pase a octavos de final si consiguen un triunfo ante Alemania y Costa Rica respectivamente.

España 7-0 Costa Rica

Los dirigidos por Luis Enrique no le dieron tiempo a Costa Rica de acoplarse a su ritmo de juego y al minuto 5′ un pase de Pedri, dominado a las mil maravillas por Dani Olmo, terminó en un mano a mano del atacante español con Keylor Navas y fue el delantero quien ganó el duelo picando la esférica sobre el meta tico y poniendo así el 1-0.

Asensio, quien al minuto 9 alertó el arco de Keylor Navas con un zurdazo que pasó rosando el poste, tendría su revancha al minuto 21′ enviando al fondo de la red un centro de Jordi Alba, de esta manera España ya lo ganaba 2-0 y dejaba un aroma a goleada.

El tercer gol de España no tardaría en llegar, aunque esta vez sería desde el punto penal ya que dentro del área se cometió una falta sobre Jordi Alba. El encargado de la pena máxima fue Ferran Torres y el jugador del FC Barcelona no falló a la cita con el gol y puso el tercer tanto y definitivo con el que se fueron al descanso.

Segundo tiempo

9 minutos le tomó a España ampliar su ventaja en el marcador, dentro del área Ferran Torres aprovechó una mala salida de Keylor Navas y de media vuelta puso el cuarto gol para España que festejaba por todo lo alto, ya que con este resultado se afianzaba el primer lugar en la jornada 1.

La guinda del pastel de la goleada de España parecía que sería el tanto de Gavi al minuto 75′ que tras centro de Morata batió a Keylor con un remate de exterior inatajable para el meta costarricense, pero la cosa no paró en este minuto ya que sobre el final ampliaron aún más la ventaja.

El “infierno” para Keylor

Carlo Soler aprovechó un rebote de Navas para empujar el balón al minuto 89′ y poner así el sexto tanto y Morata puso el punto final a la goleada con un remate de zurda que no pudo ser atajado por Navas, quien vio como su arco era vencido por séptima vez. Navas, quien no lo pasó bien en el encuentro, parecía estar pagando la factura de no tener continuidad a lo largo de la temporada y pasó uno de sus mayores “infiernos” de su carrera.

