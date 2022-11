Bélgica amarga el regreso de Canadá a un Mundial tras 36 años de ausencia

Canadá dominó a Bélgica la mayor el encuentro, pero la falta de efectividad le pasó factura y dejó el triunfo por la mínima para los "diablos rojos".

Publicidad

El estadio Ahmed Bin Ali fue la sede del último encuentro de la jornada del Mundial 2022 de este 23 de noviembre, Canadá y Bélgica cerraron los duelos de la primera fecha del grupo F y fueron los europeos quienes se llevaron el triunfo 1-0 sobre los norteamericanos.

Canadá se queda con un sabor de boca amargo, ya que fue la dominadora del encuentro pero no encontrar el gol le penalizó con una contundente Bélgica. Este resultado coloca a Bélgica como líder del grupo F, mientras es seguido por Croacia y Marruecos que empataron a primera hora, los canadienses con la derrota son el último lugar.

#PublinewsMundial | ¡Triunfo belga! Bélgica 🇧🇪 no lo pasó bien ante Canadá 🇨🇦 y con una solitaria anotación de Michy Batshuayi se llevó el triunfo por la mínima. La crónica ➡️ https://t.co/T39sKMhysX pic.twitter.com/r56D5BaAwK — Publisport (@Deportes_PN) November 23, 2022

Bélgica 1-0 Canadá

El inicio del encuentro parecía que estar bajo lo previsto en el papel, ya que Batshuayi avisó a la selección canadiense con un remate de que detuvo sin problemas el meta norteamericano Borjan en el primer minuto del encuentro. Pero, como viene siendo tradición en este Mundial, los resultados sorpresivos son más comunes de lo normal y al pasar los minutos Canadá se convirtió en el amo del encuentro.

Canadá tendría la oportunidad de ponerse a ganar en los primeros minutos, ya que tras una revisión en el VAR se marcó un penal a su favor por una mano de Yannick Carrasco. El encargado de realizar la pena máxima fue Alphonso Davies, pero dejó escapar la oportunidad de poner a su país a ganar debido a que Thibaut Courtois detuvo el remate desde los once pasos.

Bélgica era ahogado por Canadá, pero para infortunio de los norteamericanos su ataque no pasaba por su mejor día y las imprecisiones junto al buen estado de forma de Courtois, no le permitían abrir el marcador. No ser contundente le pasó factura al equipo de la hoja, ya que un pase largo de Alderweireld fue dominado por Batshuayi y dentro del área bateó Borjan poniendo el 1-0 al 43′, resultado con el que se fueron al descanso.

Segundo tiempo

La dinámica para ambas selecciones tras la reanudación no cambió, Canadá seguía atacando a una replegada selección de Bélgica, pero la diferencia en la segunda parte fue que los diablos rojos manejaban el tiempo y el marcador.

Una de las jugadas más claras para el cuadro norteamericano llegó al minuto 48′, un caño de Eustaquio sobre De Bruyne terminó en centro que no pudo ser cabeceado por Jonathan David. El mayor reflejo de la falta de efectividad canadiense eran sus estadísticas al minuto 65′, ya que acumulaban 17 tiros y solo dos de ellos fueron al arco; mientras que Bélgica con 4 tiros ya acumulaba un gol.

Bélgica logró dominar los tiempos del encuentro y no pasó más penas que un cabezazo de Cyle Laryn al 79′ que detuvo sin problemas. El marcador al final no se movió del 1-0 lo que le dejó el triunfo a los belgas y Canadá se fue con la certeza de haber podido más.

(Visited 8 times, 8 visits today)

Publicidad