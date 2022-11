¡Batacazo albiceleste! Arabia Saudita derrota a Argentina en el inicio del grupo C

Arabia Saudita da la primera sorpresa del Mundial 2022 derrotando a Argentina y rompiendo la racha de 36 duelos invictos de la albiceleste.

El estadio Lusail fue la sede del primer juego del tercer día de competición del Mundial de Catar 2022, Argentina y Arabia Saudita inauguraron los cruces del grupo C en un partido sorpresivo en el que la albiceleste cayó derrotada 2-1 a manos de los halcones verdes y pierden la racha de 36 partidos sin perder, no caían desde el 2 de julio de 2019 en la final de la Copa América de ese año ante Brasil.

Con este resultado se rompen las quinielas y Arabia Saudita se coloca como primera del Grupo C, de manera momentánea, y envía a la albiceleste al fondo de la tabla. Este grupo reanudará sus acciones y conocerá las posiciones finales tras el cruce de México vs. Polonia que también se jugará este martes.

#PublinewsMundial | ¡Sorpresón en Lusail! 🤯 Arabia Saudita 🇸🇦 derrota 1-2 a Argentina 🇦🇷 y envía a la albiceleste, de manera momentánea, al sótano del grupo C 😯 / @BANTRAB La crónica ➡ https://t.co/Umv7JoXgZE pic.twitter.com/2Zixi9251E — Publisport (@Deportes_PN) November 22, 2022

Argentina 1-2 Arabia Saudita

La primera acción de peligro llegó al minuto 2′ y fue a favor de la albiceleste, un desborde de Di María por derecha terminó en pase para Lautaro Martínez, pero la presión de la defensa saudí hizo que el “toro” perdiera el balón y sin nadie cubriendo la esférica apareció Messi para realizar un tiro raso que atajó el meta Al-Owais.

Argentina se mostraba como el dominador del encuentro y la fortuna le sonrió al minuto 8′, ya que cuando parecía que el duelo transcurría con normalidad el VAR llamó al referí Slavko Vincic para revisar un agarrón sobre Leandro Paredes en un córner previo y el árbitro marcó pena máxima. Messi fue el encargado de patear el balón y puso a ganar a la albiceleste al 9′.

El gol no mermó a los saudís quienes se mostraban propositivos y complicaban a la Argentina con líneas adelantadas. La albiceleste no lograba dar con la tecla para no caer en la posición adelantada que les hizo ver como al 22′ y 27′ el VAR les anulaba los goles de Messi y Lautaro, respectivamente, por fuera de juego.

Los minutos transcurrían y Argentina parecía no encontrar la clave para hacer daño en la defensa de Arabia Saudita, que sin generar peligro desesperaba a la albiceleste que buscaba ampliar su ventaja mínima. Sobre el final de la primera parte, que terminó en 1-0, los saudís tuvieron una sensible baja, su capitán Salam Alfaraj abandonó el terreno de juego al 45+2′ por lesión.

Segundo tiempo

El inicio de la segunda parte mostró una faceta nueva para Arabia Saudita, quienes mostraron su mejor versión en la ofensiva y al 48′ Al Shehri logró ganar la espalda a la zaga albiceleste y con espacio marcó el empate con un remate cruzado que batió al “Dibu” Martínez.

Arabia Saudita aprovechó su buena dinámica en el terreno de juego y no se conformarían con el empate, ya que 53′ se pusieron a ganar 2-1 con un remate de Aldawsari que se coló en el ángulo de Martínez y desataba la locura en la afición de los “halcones verdes”.

El drama parecía aparecer en Argentina, que veía como el duelo se les escaba con el pasar de los minutos. Volcados al ataque en busca de no caer, al 62′ Tagliafico falló una acción clara dentro del área que hizo lucir Al-Owais y llevó a todos los argentinos a quedar con cara de incredulidad.

Argentina se mostraba desesperada en busca de la remontada o al menos el gol del empate, al 84′ Messi pudo empatar con un cabezazo pero no impactó de lleno el balón y Al-Owais detuvo la esférica dando tranquilidad al cuadro árabe.

Julián Álvarez fue quien tuvo las acciones más claras sobre la recta final, al 90′ un disparo de la “araña” fue despejado sobre la línea y la presión crecía. Al 90+10′ volvió a probar al meta Al-Olwais con un cabezazo alto, pero sin problemas el meta detuvo el triunfo saudí quedándose con el balón.

*Nota en desarrollo

