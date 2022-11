Hasbulla reacciona a la derrota de la selección argentina ante Arabia Saudita

Hasbulla Magomedov, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, visitó recientemente Argentina.

Las reacciones a la derrota de la selección argentina ante Arabia Saudita en su primer duelo del Mundial 2022 dejó entre sus reacciones un mensaje a través de las historias de Instagram del influencer ruso Hasbulla Magomedov, que recientemente estuvo en el país sudamericano y cuenta con más de 5 millones de seguidores.

Hasbulla inició su mensaje hacia la selección argentina con una emotiva frase que daba ánimo a los jugadores tras la derrota, pero fiel a su estilo, dejó una frase final que compensó su emotividad con el humor que lo caracteriza, ya que culpó una situación que le sucedió en Argentina como motivo de la derrota de la albiceleste.

El influencer expresó que la derrota surgió porque durante su estadía en Argentina su dron, con el que jugaba dentro del hotel, se rompió por un golpe de uno de sus amigos. “Esta derrota es porque mi dron se rompió allí (en Argentina)”, añadió el influencer de 20 años.

after the drone broke hasbulla threw the drone out of the window out of anger 😂 pic.twitter.com/Gox5atNvd1

— Y🧬 (@RustigNiffauw) November 14, 2022