Alexis Vega conmueve a todo México con su llanto en el Mundial de Catar

El mexicano Alexis Vega expresó sus sentimientos más profundos en el debut de México en el Mundial de Catar.

El delantero mexicano, Alexis Vega, protagonizó, este martes, uno de los momentos más emotivos del Mundial de Catar y erizó la piel de todo México cuando no pudo contener las lágrimas mientras entonaba el himno de su país, previo al debut ante Polonia, en actividad del grupo C. La afición y la prensa de su país no tardaron en reaccionar con mensaje patrióticos.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que Alexis Vega representa al “Tri” en un Mundial, sentimiento que lo hizo derramar lágrimas. Su gesto, fue apoyado además por miles de mexicanos que se presentaron al sorprendente estadio de Doha, construido con contenedores marítimos de colores llamativos y desmontable para ser reutilizado en otro lugar tras la competición.

Alexis Vega juega su primer Mundial

Alexis saltó a la cancha como titular para conformar parte del tridente ofensivo de México junto a Chucky Lozano y Henry Martín.

Pero mientras Alexis juega su primer Mundial, dos mexicanos se unieron este martes a la lista de latinoamericanos con más participaciones en la Copa del Mundo, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, ambos se unen a Lionel Messi, que también cumple cinco.

Otros que integran este selecto grupo son el alemán Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998), el italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014) y los mexicanos Rafa Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) y Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966).

