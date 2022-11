Cristiano Ronaldo admite que le gustaría un duelo con Argentina en Catar

Cristiano Ronaldo, quien vive su quinto Mundial con la Selección de Portugal, habló sobre Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo, quien vive su quinto Mundial con la Selección de Portugal, habló sobre Lionel Messi, luego de que apareciera una fotografía en la que ambos están frente a frente con un tablero de ajedrez. En ese sentido, el máximo goleador en la historia del futbol admitió le gustaría un duelo ante la Albiceleste en Catar 2022.

“Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a él (Messi). A ver . Sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el futbol sería más”, dijo CR7 sobre un posible enfrentamiento con Argentina.