Joe Biden llamó a la selección de EE.UU. y le pide que “sorprenden a todos”

A unas horas de su debut ante Gales en la Copa del Mundo, el cuadro de las barras y las estrellas recibió apoyo emocional por parte de su presidente.

Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, llamó por teléfono a los futbolistas de la selección estadounidense que está en el Mundial, previo a su partido contra Gales, instándolos a que “vayan a sorprender a todos”, informó la federación de fútbol del país estadounidense.

“Dados POTUS. De ahí es de donde viene”, dijo el entrenador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, leyendo la identificación de la llamada, de acuerdo con extractos de videos de jugadores que estaban escuchando la llamada.

Please hold, the President is on the line… 📞 pic.twitter.com/N6CxwOhqgN

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 20, 2022