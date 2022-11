Director de comunicación de la FIFA se declara gay a un día del Mundial

"Yo estoy aquí sentado, en Catar, en una posición privilegiada, delante del mundo entero, como persona gay", expresó Bryan Swanson, Director de comunicación de la FIFA en la conferencia de prensa de Gianni Infantino.

“Estoy aquí sentado, en Catar, como gay”, declaró el sábado el director de las relaciones con los medios de comunicación de la FIFA, Bryan Swanson, en la víspera del arranque del Mundial-2022 en el pequeño emirato, donde la homosexualidad está criminalizada.

Al término de una larga rueda de prensa del presidente de la FIFA Gianni Infantino, que organizaba Bryan Swanson, este último tomó la palabra para defender a su jefe, víctima a sus ojos de “críticas” venidas “en especial de la comunidad LGBTQ+”.

“Querría decir algo aprovechando esta plataforma”, declaró el británico. “Yo estoy aquí sentado, en Catar, en una posición privilegiada, delante del mundo entero, como persona gay”, proclamó.

El dirigente escocés dijo poder garantizar de primera mano las garantías de Doha a todos los visitantes, sea cual sea su orientación sexual serán “bienvenidos”.

“Hemos recibido garantías sobre el hecho de que todo el mundo será bienvenido y creo que todo el mundo será bienvenido en esta Copa del Mundo”, continuó en la víspera del arranque del torneo el domingo, con el partido de apertura Catar – Ecuador.

