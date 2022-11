Conociendo a las selecciones mundialiastas: Uruguay

Catar 2022, seguramente sea el último Mundial de figuras uruguayas como Fernando Muslera, Edinson Cavani, Luis Suárez, Diego Godín, entre otros. Pero poseen un recambio generacional que aspira en grande.

La Copa del Mundo de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y por ende le presentamos un resumen de las selecciones que estarán en la cita mundialista que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso, en este episodio le toca al combinado de Uruguay.

País situado en América del Sur, tiene una superficie de 176.220 Km2. Uruguay, cuenta con una población de 3.485.152 personas. Su capital es Montevideo y su moneda Pesos uruguayos.

Can @Uruguay win its third #FIFAWorldCup in Qatar? 🤔

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 16, 2022