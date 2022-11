Conociendo a las selecciones mundialistas: Brasil

Brasil no se instala en una final de Mundial desde la que ganaron en 2002 y ahora, 20 años después, buscan lograr su ansiado hexacampeonato siendo una de las favoritas.

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, presentaremos un resumen de todas las selecciones que participarán en la justa mundialista programada del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso; hoy es el turno de Brasil.

Brasil llega como la selección mejor ranqueada por FIFA al Mundial, torneo al que clasificaron como líderes de la eliminatoria de Conmebol imponiendo un récord de 45 puntos en 17 partidos. De la mano de Neymar buscarán su sexto título del mundo, trofeo que se les niega desde 2002 y que lo más cerca que han estado desde entonces han sido las semifinales en 2014. Ubicada en el grupo G junto a Serbia, Suiza y Camerún; Brasil buscarán afianzarse en octavos de final, fase en la que podría enfrentarse a Portugal o Uruguay.

