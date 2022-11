Lo que debes saber de Catar sede del Mundial 2022

Cuando falta poco para que se inicie el Mundial de Catar te damos a conocer aspectos importantes del país sede del evento deportivo más importante del año. Conoce más en esta nota especial:

En breve Catar recibirá por primera ocasión una Copa del Mundo, por lo que el país asiático busca ser una sede memorable en todos los aspectos, brindándole a turistas locales y extranjeros una gran experiencia, que los lleve a disfrutar del máximo evento deportivo que emociona a millones en el mundo. Sin duda, es un país que tiene mucho que ofrecer: cultura, economía, gastronomía, costumbres, entre muchas otras cosas. Previo al inicio de la justa mundialista, aquí te contamos todo lo que necesitas conocer del país árabe.

El Estado de Catar se ubica en el oeste de Asia, en el este de la península arábiga, la única frontera terrestre que tiene está ubicada al sur de Arabia Saudita. Su independencia del protectorado del Reino Unido la consiguió el 3 de septiembre de 1971, es decir, hace 50 años. Catar tiene una población aproximada de dos millones 641 mil 699 habitantes.

La capital de Catar es Doha, que es la ciudad más poblada. El idioma que se habla en el país asiático es el árabe.

La moneda de Catar

La moneda es el riyal. Durante los últimos años, Catar ha tenido un rápido crecimiento económico, principalmente por el alto precio del petróleo. En el país asiático se pueden usar con facilidad los cajeros automáticos y en la mayoría de tiendas, centros comerciales y restaurantes aceptan tarjetas de crédito.

Bebidas alcohólicas

No es muy común ingerir en exceso bebidas alcohólicas, incluso en muchos lados no lo permiten, solo se puede consumir en algunos recintos o bares. Durante la Copa del Mundo sí se venderá alcohol en zonas designa- das, pero no se podrá hacerlo en las calles.

Código de vestimenta

Es un país muy conservador, por lo que mujeres y hombres deben cumplir con ciertos lineamientos en su vestimenta. Las mujeres no pueden usar vestidos ni faldas cortas, tampoco ropa sin mangas, está prohibido usar bikini y pantalones rotos. Tampoco pueden usar prendas ajustadas ni escotes. El uso excesivo de maquillaje, por parte de las mujeres, no es recomendable.

En Catar los hombres no pueden ocupar ropa sin mangas ni bermudas, pese a las altas temperaturas. No es bien visto enseñar piel de más. El código de vestimenta no es obligatorio para los turistas; sin embargo, sí se pide respetar lo establecido.

Hospedaje

Catar, como el resto de los países, tiene zonas hoteleras para todos los gustos y de diferentes precios. Su capital, Doha, cuenta con los hoteles más lujosos, que aproximadamente tienen un costo de 250 dólares por noche. Pero también una de las opciones que tendrán para la Copa del Mundo son las Fan Village, que son tiendas de campaña en el desierto, estas serán gratuitas y podrán recibir, aproximadamente, a 12 mil personas.

Religión

El 75% de la población profesa el islam; la mayoría de los no ciudadanos son mu- sulmanes, cristianos, hindúes o budistas.

Sabías que…

La semana laboral en Qatar es de domingo a jueves.

¿Se necesita visa para viajar a Catar?

Para visitar el país asiático, ciudadanos de más de 95 países no necesitan ningún tipo de visa y se te otorga un permiso para permanecer en el país por 30 días, si necesitas más tiempo, deberás solicitar otro permiso.

A considerar…

Durante las últimas semanas se informó que Catar recomendará evitar las muestras de cariño, norma que aplica para todos, debido a que en el país asiático no es bien visto besarse, abrazarse o tomarse de la mano en público.

*Información y fotos: Publinews Internacional

