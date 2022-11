Francia anuncia la baja de Kimpembe para el Mundial 2022

Francia inicia la semana del Mundial con una nueva baja y también anunciando al último convocado para completar su lista de 26 futbolistas.

Publicidad

La semana del inicio del Mundial 2022 para Francia comenzó cargada tras anunciar la baja de Presnel Kimpembe, quien no se pudo recuperar a tiempo para la cita y será remplazado por el central del AS AS Monaco, Axel Disasi. Además anunciaron al último hombre restante para completar la lista de 26 convocados.

Cette décision a été prise ce matin, à Clairefontaine, après un échange entre le joueur et le médecin de l’Equipe de France, le Dr Franck Le Gall, puis entre le joueur et Didier Deschamps https://t.co/MEWlFB1Gsa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

Durante un comunicado de la Federación Francesa de Futbol, el combinado galo anunció que fue incluso el mismo Kimpembe, quien anunció que “no se consideraba los suficientemente recuperado para poder mantener su puesto en el seno de la defensa de los Bleus en Catar”, lo que le abrió la puerta a Disasi.

La baja de Kimpembe no fue la única novedad para Francia este lunes, ya que también los dirigidos por Didier Deschamps anunciaron la última incorporación a la lista que había sido anunciada previamente con 25 hombres. Marcus Thuram, delantero del Borussia Mönchengladbach, fue el último llamado por los “Bleus” para formar así de manera definitiva la escuadra que estará en Catar 2022.

Con la lista definitiva, la selección de Francia espera no sufrir “la maldición del campeón” y tratar de lograr el segundo título consecutivo. Los galos están en el grupo D con Australia, Túnez y Dinamarca; siendo su partido inicial el martes 22 de noviembre ante Australia a las 13:00 horas.

Así luce la lista de Francia para Catar 2022

Porteros: Alphonse Areola (West Ham/ENG), Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Rennes)

Alphonse Areola (West Ham/ENG), Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Rennes) Defensas: Lucas Hernandez (Bayern Múnich/GER), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Axel Disasi (AS Monaco), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG), Jules Koundé (FC Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/GER), William Saliba (Arsenal/ENG), Raphaël Varane (Manchester United/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/GER)

Lucas Hernandez (Bayern Múnich/GER), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Axel Disasi (AS Monaco), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG), Jules Koundé (FC Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/GER), William Saliba (Arsenal/ENG), Raphaël Varane (Manchester United/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/GER) Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Mónaco), Mattéo Guendouzi (Marsella), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Jordan Veretout (Marsella)

Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Mónaco), Mattéo Guendouzi (Marsella), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Jordan Veretout (Marsella) Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern Múnich/GER), Ousmane Dembélé (FC Barcelona/ESP), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (París SG), Christopher Nkunku (RB Leipzig/GER), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach/GER)

(Visited 35 times, 35 visits today)

Publicidad