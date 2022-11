¡A liguilla! Antigua GFC es el primer clasificado a fase final tras golear a Xinabajul

Antigua está de fiesta con los coloniales, quienes se aseguran terminar la jornada 19 como líderes y son los primeros clasificados a la liguilla.

El estadio Pensativo vivió una fiesta futbolística con el último partido sabatino de la jornada 19 del Torneo Apertura 2022, Antigua GFC recibió en su casa a Xinabajul Huehue. Los coloniales se mostraron sólidos en los 90 minutos y se llevaron el triunfo por 3-0 sobre la “X”.

Antigua GFC sigue demostrado su buen estado de forma sumando su séptima victoria al hilo y se afianza en el primer puesto con 37 puntos, por lo que esta jornada finalizará como líder del Apertura 2022. Para Xinabajul la dinámica es opuesta, ya que es su segunda derrota consecutiva y se estancan en la novena posición, fuera de puestos de liguilla, y podría caer al décimo puesto en caso de una victoria de Achuapa sobre Comunicaciones.

Antigua GFC 3-0 Xinabajul Huehue

El cuadro colonial intentó desde los primeros minutos hacerse notar en el marcador ante un Xinabajul replegado, sobre los primeros 10 en el cronómetro la visita comenzó a igualar los pulsos, pero le duró muy poco ya que una jugada colectiva entre Castellanos, Hernández, Bradley y Carlos Mejía, terminó en tanto del Cuilapa con un zurdazo al 14′.

Tras el gol antigüeño, los locales no bajaron el ritmo e intentaban hacer daño con internadas por las bandas que le daban pocos resultados. Las imprecisiones locales y la defensa de la “X” mantenían la ventaja mínima para Antigua, la cual no se amplió hasta el minuto 40′. A falta de 5 minutos para el final, un balón dividido le quedó a Dewinder Bradley, que como buen delantero no falló y de primera intención remató el balón colocando el 2-0 con el que se fueron al descanso.

Segundo tiempo

La segunda parte inició con la misma dinámica de Antigua el dominador, pero en el juego se volvió un descontrol en ataques desde el minuto 50 al 60, ya que al menos hubieron 5 oportunidades claras entre ambos equipos que no se llegaron a concretar. Las jugadas más claras llegaron con Dantaz al 52′, quien no pudo derrotar a Linares en mano a mano; Bradley no pudo cerrar un centro de Mejía al 54′ y al 56′ Romario, por acomodarse el balón a su zurda, perdió tiempo y de derecha remató de manera débil permitiéndole a la zaga despejar.

“Cheka” Hernández pone la sentencia

Se jugaba el minuto 71′ del encuentro cuando un balón en el lado visitante era dominado por Carlos Mejía, con tiempo para pensar el “Cuilapa” abrió un balón para Cristian Hernández y dentro del área el 8 de Antigua coló el balón entre las piernas de Liborio Sánchez poniendo el definitivo 3-0.

