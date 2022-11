Conociendo a las selecciones mundialistas: Dinamarca

La Selección de Dinamarca apunta a ser una de las revelaciones en Catar 2022, comparten grupo con Francia, Australia y Túnez.

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, presentaremos un resumen de todas las selecciones que participarán en la justa mundialista programada a disputarse del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso. Hoy, es el turno de un país que apunta a dar la sorpresa en Catar 2022 y que ya estuvo cerda de dar la sorpresa en la Eurocopa pasada, el combinado de Dinamarca.

País situado en el norte de Europa, tiene una superficie de 42.920 Km2. Cuenta con una población de 5.873.420 personas. Su capital es Copenhague y su moneda Coronas danesas.

A team continuing to progress 📈

🇩🇰 Denmark will be a confident side going into the #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2022