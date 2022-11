VIDEO. “Nos ha tocado al rival más difícil de nuevo”, comenta Xavi

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, habló sobre el choque en Europa League ante el Manchester United y habló de Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Este lunes en conferencia de prensa, Xavi Hernández habló sobre el Manchester United, club que será rival del FC Barcelona en los play-offs clasificatorios a octavos de final de la UEFA Europa League el próximo año. Para Xavi este enfrentamiento “era más difícil” que podían enfrentar.

“En el sorteo nos ha tocado al rival más difícil de nuevo. Sobre el papel es el rival más difícil que nos podía tocar”, comentó Xavi durante la conferencia de prensa previa al duelo ante Osasuna con el que los culés se despedirán antes del parón por el Mundial 2022.

🔊 Xavi : "Manchester United était l'adversaire le plus difficile sur le papier. C'est un rival historique, qui a progressé avec l'arrivée de Ten Hag. Il possède de grands joueurs" pic.twitter.com/aNB3v3nl8K — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) November 7, 2022

“Nos tocará competir frente a un rival histórico que ha crecido con Ten Hag, con grandes jugadores, grandes individualidades y nos ha tocado, a priori, el peor rival que nos podía tocar”, añadió el técnico azulgrana.

🎙 Xavi's first words about Barça being paired with Manchester United in the Europa League pic.twitter.com/Ljme43LwnS — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2022

Pese a que el duelo será muy complicado en el papel, el técnico blaugrana comentó que lucharán este trofeo que hasta la fecha no ha sido ganado nunca por el FC Barcelona. “Será un rival complicado, pero nuestros jugadores estarán motivados y tendremos que competir”, expresó Xavi.

❝𝐴 𝑀𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝐸 𝐶𝐻𝐴𝐿𝐿𝐸𝑁𝐺𝐸 ❞ — 🎙 Xavi on drawing Manchester United in the Europa League pic.twitter.com/j8cPwbq5Xv — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2022

“Intentaremos competir en el campo, sabemos que es un rival histórico y un gran rival y que no será fácil”, pero “lo vamos a intentar, es un reto, el club no ha ganado nunca la Europa League pues vamos a por ello”, expresó Xavi.

Xavi también tuvo palabras para Cristiano Ronaldo, a quien considera uno de los mejores en los últimos tiempos. “Es un gran jugador y ha marcado una época en el futbol mundial”, concluyó.

"He's a fantastic player — one of the best in recent times and he can still make a difference." — 🎙 Xavi on Manchester United's Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/l7ktX144yO — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2022

Duelo de gigantes europeos en Europa League

Dos equipos que pintan para ser de los candidatos al título de la Europa League como lo son el FC Barcelona y el Manchester United se enfrentarán por primera vez en la historia en esta competición. Acostumbrados a enfrentarse en las fases finales de la Champions league, esta vez los diablos rojos y los culés se medirán por un boletos a los octavos de final de la Europa League.

A nivel histórico ambos clubes se han enfrentado 14 veces, siendo el Barça quien domina con 7 victorias sobre 3 del United. El último encuentro registrado entre estos clubes fue en los cuartos de final la edición 2018/19 de la Champions en que los culés derrotaron 3-0 a los diablos rojos en el Camp Nou; esa llave finalizó 4-0 global para los azulgranas.

#UELdraw | Así se jugarán los play-offs clasificatorios a octavos de final de la Europa League 🏆 pic.twitter.com/FeUsZkUE3E — Publisport (@Deportes_PN) November 7, 2022

(Visited 2 times, 2 visits today)

Publicidad