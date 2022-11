¡Municipal se sacude la mala racha con contundente victoria en Guastatoya!

Municipal fue efectivo de visita y logró un vital triunfo ante Guastatoya que les asegura terminar la jornada 18 en puestos de liguilla.

Los duelos dominicales de la jornada 18 del Torneo Apertura 2022 iniciaron con un trepidante choque entre Guastatoya y Municipal en el estadio David Cordón Hichos, los rojos llegaban con la obligación de ganar y no fallaron de visita llevándose el triunfo por 1-3 que los hace respirar en sus aspiraciones liguera.

Con este resultado Municipal rompe una recha de 5 partidos sin ganar, logra el primer triunfo en la segunda etapa de José Cardozo y salta del décimo puesto de la tabla hasta la cuarta posición de manera momentánea. Del lado de Guastatoya este resultado les hace caer al sexto puesto y podrían caer hasta el octavo lugar si se da una serie de resultados.

#Apertura2022 | ¡Municipal vuelve a los puestos de Liguilla! 😈 Los rojos 🔴 derrotaron a domicilio a Guastatoya 🐥 1-3 con goles de Morales, Martínez y Altán. Este se convierte en el primer triunfo de la segunda etapa de José Cardozo. 🔥 ➡ https://t.co/2wpEyjoM2s pic.twitter.com/xIti80a6vi — Publisport (@Deportes_PN) November 6, 2022

Guastatoya 1-3 Municipal

El duelo en el estadio David Cordón Hichos inició a buen ritmo con un remate de José Márquez que hacía temblar el arco escarlata en los primeros minutos, pero pese a que Guastatoya tuvo la primera ocasión, fueron los rojos quienes golpearon primero con un remate potente de José Morales, a pase de “Chucho” López, que batió a Adrián de Lemus al 8′.

La alegría para Municipal duró solo 2 minutos, ya que al 10′ José Márquez realizó un remate al arco de Ricardo Jerez que era imposible de atajar para el meta escarlata y ponía el empate 1-1 que daba la alegría para los dirigidos por Mario Acevedo. El gol parecía ser un tanto anímico para los locales que se ponían como los dominadores del encuentro.

Guastatoya manejaba el balón, pero no se imponía en el ataque y esto permitía que Municipal no sufriera. Dejar con vida a Municipal significa peligro en el área rival y así fue al minuto 34, un pase largo de Sequen fue dominado en banda por “Chucho” López y tras una jugada individual sobre la línea hizo un centro que encontró solo a José Carlos Martínez y de cabeza el “flaco” no perdonó y puso el 1-2 con el que se fueron al descanso.

Segundo tiempo

El juego en su segunda parte inició con un menor ritmo a medida que subía la temperatura climática en el Progreso, Guastatoya. La primera acción de gol en el complemento la tuvo Municipal con una buena jugada de Rotondi, quien ganó un cuerpeo con García, y tras centrar el “flaco” Martínez no llegó, pero Sequen si logró rematar y la defensa se vistió de héroe sacando el balón.

Enzo Herrera tendría en su pie derecho y en su cabeza la oportunidad de poner el empate para los locales, pero al 59′ remató centrada una volea que detuvo Jerez y al 60′ remató de mala manera un cabezazo sin marca a centro de Matías Galvalíz.

Altán dio la tranquilidad para Municipal

Diez minutos en el terreno de juego le bastaron a Pedro Altán para hacerse notar en el marcador, al 73′ un robo de Andy Ruiz terminó en pase lago para el volante rojo, “Pedrito” inició una contra en la que se quitó del camino a un defensor, luego a Adrián de Lemus y sin presión envió al fondo de la red para poner el definitivo 1-3 y volver a la senda del triunfo a los rojos.

