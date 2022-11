Conociendo a las selecciones mundialistas: Argentina

Tercera en el ranquin FIFA y con una racha de 35 partidos sin perder, Argentina buscará agregar su tercera estrella de campeona del mundo.

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, presentaremos un resumen de todas las selecciones que participarán en la justa mundialista programada del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso; hoy es el turno de Argentina.

La Albiceleste llega en uno de sus mejores estados de forma posibles a la cita mundialista. Los dirigidos por Lionel Scaloni iniciarán la Copa del Mundo con una racha de 35 partidos invictos y están a dos de igual el récord de 37 juegos sin perder que impuso Italia en 2021.

🏆 Their sights are set on a third #FIFAWorldCup title

Can Lionel Messi finally lead @Argentina to the ultimate prize?

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 4, 2022