Conociendo a las selecciones mundialistas: Arabia Saudita

Pese a no estar dentro de las favoritas, Arabia Saudita buscará dar la sorpresa y superar los octavos de final que logró en 1994.

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, presentaremos un resumen de todas las selecciones que participarán en la justa mundialista programada del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso; hoy es el turno de Arabia Saudita.

Los “Halcones Verdes” participarán en su séptimo Mundial con la misión de superar los octavos de final logrados en 1994 y dar las sorpresa en un grupo C en el que están acompañados por Argentina, México y Polonia; que en el papel parecen más rivales complicados para el cuadro asiático.

🇸🇦 @SaudiNT_EN have undergone a major transformation since appearing at the 2018 #FIFAWorldCup.

Will the Green Falcons be able to match the heroics of the 1994 generation?

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 5, 2022