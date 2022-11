VIDEO. Ancelotti confirma la baja de Benzema por lesión ante el Rayo Vallecano

A dos semanas del inicio del Mundial 2022, Benzema no logra recuperarse del todo de una lesión muscular y se pierde su tercer partido de Liga consecutivo.

Por medio de una conferencia de prensa en este domingo, Carlo Ancelotti confirmó que el reciente Balón de Oro, Karim Benzema se pierde su tercer partido consecutivo en LaLiga por una lesión muscular que lo mantiene sin regularidad en este tramo de temporada para los merengues.

El francés no se recupera del todo cuando faltan dos semanas para el inicio de Catar 2022, torneo al que aspira ser la referencia del ataque junto a Mbappé de la selecciona campeona del mundo que aspira a revalidar el título.

Ancelotti expresó en la rueda de prensa previa al partido de este lunes, en el que el Real Madrid se jugará seguir líder ante el Rayo Vallecano en la jornada 13, la ausencia de Benzema. “Benzema no va a jugar mañana, las sensaciones no son buenas. Ha entrenado el viernes, parecía que estaba bien, pero le costaba un poco y no va a estar mañana”, inició el italiano.

Ancelotti confirma que Benzema no estará ante el Rayo Vallecano 📺 Sigue EN DIRECTO la rueda de prensa de Ancelotti https://t.co/LVLJnf693A pic.twitter.com/RUvbiUpAEc — MARCA (@marca) November 6, 2022

“Los médicos dicen que no puede jugar y no lo hace. Nosotros, con Benzema, estamos mirando los hechos, no pensamos en la Copa del Mundo”, añadió Ancelotti.

Cabe mencionar que Benzema volvió a tener minutos el pasado 2 de noviembre en la victoria 5-1 de los merengues ante el Celtic en Champions, el francés no estaba a tono y disputó los últimos 26 minutos, todo apuntaba a que retornaría con normalidad, pero una nueva recaída lo aleja de las canchas.

En lo que va de temporada Benzema ha se ha perdido 7 partidos con el Real Madrid y ha sumado 12 encuentros en los que ha anotado 6 goles entre Liga y Supercopa de Europa, en Champions no ha logrado marcar.

¿Rodrygo, el elegido para el puesto de Benzema?

Ancelotti en rueda de prensa no ha dado detalles sobre quién podría tomar el relevo de Karim Benzema, pero todo apunta que podría repetir al brasileño Rodrygo en punta de ataque rodeado en las bandas por Asensio y Vinicius como lo hizo ante el Celtic.

“(Rodrygo) Tiene una gran progresión tanto como delantero centro como segunda punta o extremo, aunque creo que de extremo no es su mejor posición porque es muy bueno en espacios reducidos y en el desmarque”, comentó Ancelotti.

“La falta de Karim, en esta primera parte de la temporada, nos ha permitido demostrar que hay jugadores con mucha calidad como Rodrygo, Vinicius y Valverde. Pero a Benzema, en la segunda parte de la temporada lo vamos a necesitar y seguro que llegará al nivel de la pasada temporada”, añadió Ancelotti.

