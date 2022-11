Conociendo a las selecciones mundialistas: Irán

El combinado iraní participará en su sexta Copa del Mundo, en sus anteriores participaciones no pasaron de fase de grupos.

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, presentaremos un resumen de todas las selecciones que participarán en la justa mundialista programada a disputarse del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso.

Hoy, es el turno de una de las primeras selecciones que logró su cupo al Mundial de Catar en las pasadas eliminatorias, se trata del combinado de Irán. País situado en el sur de Asia, tiene una superficie de 1.745.150 Km2. Cuentan con una población de 84.841.000 personas, su capital es Teherán y su moneda Riales iraníes.

🇮🇷 Can Iran qualify for the Round of 16 for the first time?

Team Melli have unfinished business to take care of at this #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 2, 2022