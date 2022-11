Puyol a Piqué: “Siempre podré contar que jugué a tu lado”

Carles Puyol fue uno de los primeros en reaccionar tras el anuncio del retiro del defensor catalán, Gerard Piqué.

El defensa Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona de 35 años y campeón con España en el Mundial-2010 y la Eurocopa-2012, anunció este jueves por sorpresa su retirada como futbolista.

“Ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo y así será. Este sábado (ante el Almería) será mi último partido en el Camp Nou”, anunció en un vídeo de unos dos minutos en sus redes sociales.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T

El defensor catalán Carles Puyol fue pareja de Gerard Piqué en la línea defensiva por varios años tanto en el FC Barcelona, como en la Selección de España, el ‘Tarzán’ Puyol no dejó escapar la oportunidad para escribirle un emotivo mensaje a Piqué tras anunciar su retiro.

“Gracias por todo, Geri. Estoy en shock. Se ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre podré contar que jugué a tu lado, un privilegio. Te quiero amigo”, expresó el excapitán del Barcelona en redes sociales.

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.❤️ pic.twitter.com/MweMaUnaXD

— Carles Puyol (@Carles5puyol) November 3, 2022