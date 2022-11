Los Astros acarician el título de la Serie Mundial

Con un marcador de 3-2, Houston se impuso este jueves en Philadelphia y buscarán coronarse el sábado ante sus aficionados.

Los Astros de Houston están a una victoria del segundo título de Serie Mundial en la historia de la franquicia. Los Astros aguantaron para vencer a los Phillies de Philadelphia en el Juego 5 en el Citizens Bank Park el jueves por la noche.

La victoria en Philadelphia le dio a Houston una ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete. El Juego 6 y, si es necesario, el Juego 7 se jugarán en Minute Maid Park este fin de semana.

The @Astros are going home with a chance to clinch! #WorldSeries pic.twitter.com/4PFW5rgZi7

— MLB (@MLB) November 4, 2022