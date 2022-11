Conociendo a las selecciones mundialistas: Ecuador

El Mundial de Catar 2022, será la cuarta presencia de Ecuador en Copas del Mundo, su mejor participación se remonta a Alemania 2006, cuando llegaron hasta los octavos de final.

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, presentaremos un resumen de todas las selecciones que participarán en la justa mundialista programada a disputarse del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso. Hoy, es el turno de la selección sudamericana que con base en un proyecto apostando por los juveniles ha logrado trascender en eliminatorias: Ecuador.

Este país situado en Sudamérica, tiene una superficie de 256.370 Km2. Cuenta , con una población de 17.888.474 personas, su capital es Quito y su moneda el dólar.

🇪🇨 Could Ecuador cause a few surprises at the #FIFAWorldCup?

Check out their key players who are hoping to shine! ☀️

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 22, 2022