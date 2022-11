Real Madrid y PSG, a un tropiezo de perder el liderato de su grupo de Champions

Pese a ya estar clasificados, tanto PSG como Real Madrid están obligados a ganar para no dejar escapar el lideratos de sus respectivos grupos de Champions.

A la búsqueda de un cruce de octavos de final favorable, el Real Madrid, vigente campeón, y el París Saint-Germain se enfrentan respectivamente el miércoles al Celtic Glasgow y a la Juventus, con el objetivo de terminar la fase de grupos de la Champions como líderes, mientras que el Milan se juega su clasificación contra el Salzburgo.

Finalizada la fase de grupos, la Champions procederá a realizar el sorteo de octavos de final que tendrá lugar el 7 de noviembre en Nyon, Suiza, en la sede de la UEFA.

Four last-16 spots still up for grabs 👀

Final-day drama guaranteed 🍿#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 31, 2022