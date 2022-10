Max Verstappen se luce en el Gran Premio de México

Con un ritmo impresionante, Verstappen logró su victoria número 14 en 2022 para establecer un nuevo récord de más triunfos en una temporada. Esta es la cuarta consagración de Verstappen en México: antes lo hizo en 2017, 2018 y 2021.

Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull y bicampeón del mundo, dominó de principio a fin y ganó sin discusión el Gran Premio de México de la Fórmula 1 este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto birtánico Lewis Hamilton (Mercedes) terminó la carrera en segundo lugar.

Simply unstoppable!@Max33Verstappen makes it an extraordinary FOURTEEN wins in 2022, breaking the record for the most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/TE7mOJ9o4b

— Formula 1 (@F1) October 30, 2022