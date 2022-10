Primera División: Dos clubes toman ventaja en la ida de los cuartos de final

Suchitepéquez y Nueva Concepción lograron llevarse ventajas mínimas en los juegos de ida, mientras que Catarina FC y Zacapa no pasaron del empate, al igual que en el juego entre Coatepeque ante San Pedro.

Este miércoles 26 y jueves 27 de octubre se disputaron los partidos de ida de la Primera División del futbol guatemalteco, ocho clubes luchan por conseguir medio boleto para el ascenso a la Liga Nacional.

Un partido se jugó el miércoles, mientras que los tres restantes se disputaron este jueves, todos al mediodía y con un gran marco de aficionados en los respectivos escenarios deportivos.

Resultados de los cuartos de final de ida de la Primera División

Catarina FC vs. Zacapa: en el partido de ida disputado en el estadio Isidro Méndez, Catarina FC y Zacapa no se hicieron daño e igualaron 0-0, resultado positivo para los ‘Gallos’ ya que no cayeron en una cancha difícil.

El partido de vuelta está programado para disputarse este domingo 30 de octubre a las 20:00 horas en el estadio David Ordoñez Bardales, en Zacapa.

Suchitepéquez vs. Aurora: con remontada incluida, el Deportivo Suchitepéquez se impuso 2-1 en el estadio Carlos Salazar Hijo a Aurora FC, los dos goles de los venados fueron obra de Erick Rivera.

El partido de vuelta entre estos dos equipos está programado para disputarse este domingo 30 de octubre a las 15:00 horas en el estadio Julio Armando Cóbar, en Petapa.

Nueva Concepción vs. Juventud Pinulteca: con doblete de Amílcar Carrillo, los ‘potros’ de la Nueva Concepción pegaron primero de local y se impusieron 2-1 ante Juventud Pinulteca en el estadio José Luis Ibarra.

El partido de vuelta entre estos dos equipos está programado para disputarse este domingo 30 de octubre a las 14:30 horas en el estadio San Miguel.

Coatepeque vs. San Pedro: el estadio Israel Barrios vistió sus mejores galas para el juego entre Coatepeque y San Pedro que terminó igualado 1-1, Eduardo Brown anotó por las serpientes y Michael Ramírez empató por los ‘shecanos’.

El partido de vuelta entre estos dos equipos está programado para disputarse este domingo 30 de octubre a las 14:30 horas en el estadio Municipal de San Pedro.

