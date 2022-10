Astros y Phillies abren el telón de la Serie Mundial

El Clásico de Otoño arrancará este viernes, cuando los Astros de Houston reciban a los Phillies de Philadelphia en el Minute Maid Park.

Con el cartel de favorito, los Astros de Houston, finalistas el pasado año, buscarán desde el viernes su segunda corona en una Serie Mundial de béisbol, aunque los sorprendentes Filis de Filadelfia se presentan como un rival duro de roer.

La novena texana llega con el crédito de haber barrido 4-0 a los poderosos Yankees de Nueva York en sus Serie de Campeonato de la Liga Americana.

En tanto los Filis entraron a los playoffs como el último comodín en la Liga Nacional y dejaron en el camino a los Cardenales, los hasta entonces campeones Bravos de Atlanta y a los Padres de San Diego, todos con la etiqueta de favoritos.

En el primer juego del Clásico de Otoño 2022 los aficionados verán un emocionante duelo monticular entre los abridores Justin Verlander (Astros) y Aaron Nola (Filis).

Los Astros llegan por cuarta vez en seis años a la Serie Mundial, después de haber ganado en 2017 y perdido en 2019 (ante Nacionales) y el año pasado (ante Bravos).

Es también el quinto viaje en general del conjunto texano a un clásico de finales de octubre, porque en 2005 lo hicieron por la Liga Nacional cayendo ante los Medias Blancas de Chicago.

Por su parte, los Filis llegan a la final del campeonato de playoffs de las Grandes Ligas de béisbol por primera vez en 13 años al derrotar 4-1 a los Padres en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La novena de Filadelfia llega al Clásico de Otoño por primera vez desde 2009, cuando cayó ante los Yankees de Nueva York.

Los Filis entraron a la fiesta de los playoffs como últimos invitados en el Viejo Circuito, y del cual se titularon. Los de Filadelfia han ido siete veces a la Serie Mundial pero solo han ganado dos: 1980 (a Kansas City) y 2008 (a Tampa).

As we wait for the #WorldSeries to begin …

Is your favorite team on this graphic? pic.twitter.com/YR4S8Ewgwb

— MLB (@MLB) October 26, 2022