Messi y Mbappé guían el pase del PSG a octavos de final de Champions

Mientras que el PSG goleó 7-2 al Maccabi, en el mismo grupo el Benfica derrotó 4-3 a la Juventus eliminando a la "Vecchia Signora" en fase de grupos.

El París Saint-Germain se clasificó a octavos de final de la Champions League gracias a su amplia victoria sobre el Maccabi Haifa por 7-2, el martes en el Parque de los Príncipes durante la quinta jornada de fase de grupos.

Los parisinos, líderes de la llave H empatados a 11 puntos con el Benfica (2º), se impusieron gracias a los goles de Messi (19, 45), Mbappé (32, 64), Neymar (35), Goldberg (contra su portería, 67) y Carlos Soler (84), mientras que por los visitantes anotó un doblete Seck (38, 50).

⌛️ C'est terminé au Parc des Princes, quel spectacle ! Victoire et qualification pour les Parisiens ! #𝗣𝗦𝗚𝗠𝗔𝗖 𝟳-𝟮 | #𝗨𝗖𝗟 pic.twitter.com/m8juFMnzQF

El Benfica ganó en casa 4-3 a la Juventus de Turín y certificó su pase a octavos de final de la Liga de Campeones el martes, al término de la quinta jornada en la que los italianos quedaron eliminados.

Con 11 puntos, el Benfica (2º) está igualado con el líder del grupo H, el París Saint-Germain, antes de la última jornada la próxima semana. El conjunto italiano (3º), dos veces ganador de la ‘Orejona’ y finalista en siete ocasiones, buscará garantizar la tercera posición y un salvoconducto a la Europa League.

El Borussia Dortmund certificó este martes su clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones al empatar a cero en casa ante el Manchester City.

Ese resultado, combinado con la victoria del Sevilla horas antes en Copenhague (3-0), garantiza a los jugadores de Marco Rose finalizar en una de las dos primeras plazas del Grupo G. El City ya estaba clasificado, mientras que el Sevilla deberá conformarse con disputar la Europa League.

ROUND OF 16…HERE WE GO! pic.twitter.com/HdCvi2j1B6

