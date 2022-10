El Barça se aferra al milagro para seguir con vida en Champions

El Barça se medirá ante el Bayern conociendo el resultado del Inter vs. Viktoria Plzen, en el que un triunfo de los italianos los enviaría por segundo año consecutivo a Europa League.

Vuelve la Champions League para el FC Barcelona y en la quinta jornada de la fase de grupos se encuentra al borde de la eliminación y está con medio pie puesto en la Europa League por segundo año consecutivo. Este miércoles, a las 13:00 horas, los culés recibirán al Bayern y ya conocerán su destino en la competición, ya que minutos previos a su partido ya conocerán el resultado del Inter y Viktoria Plzen.

El cuadro azulgrana ya no depende de sí mismo para seguir en la lucha por la orejona, ya que se encuentran 3 puntos por debajo del cuadro italiano, al Inter una victoria los mete en la siguiente fase, pero un tropiezo ante el cuadro checo haría aumentar la esperanza para los azulgranas, que ya conocerían el resultado y tendrían que derrotar al Bayern para seguir en la lucha.

