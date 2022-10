Cristiano vuelve a los entrenos del United y podría ver minutos en Europa League

Cristiano Ronaldo ya entrena junto al grupo del United luego de que fuera separado del plantel por haberse negado a ingresar en un duelo de Premier.

Fuera de la convocatoria para el partido ante el Chelsea en Londres el pasado sábado, después de haberse negado a entrar en juego contra el Tottenham en la Premier, Cristiano Ronaldo regresó este martes al entrenamiento con el grupo del Manchester United, que juega el jueves en Tiraspol en Europa League.

⚙️ Gearing up for another intense week!#MUFC || #UEL

— Manchester United (@ManUtd) October 25, 2022