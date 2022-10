Luka Modric se une a las bajas del Real Madrid para la Champions

El equipo merengue no precisa la razón por la que Modric no estará junto a sus compañeros en Alemania, limitándose a afirmar que "estaba entre los convocados por Ancelotti para este partido, pero es baja de última hora"

Publicidad

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric no estará el martes en el partido de Champions contra el Leipzig tras ser baja de última hora y no viajar a Alemania.

“Luka Modrić no jugará el encuentro entre el Real Madrid y el Leipzig, correspondiente a la 5ª jornada de la Fase de Grupos de la Champions, que se disputa mañana en el RB Arena. El croata estaba entre los convocados por Ancelotti para este partido, pero es baja de última hora y no viajó con el equipo a Leipzig”, anunció el Real Madrid este lunes en un comunicado.

Modrić, baja de última hora en la convocatoria.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2022

Modric baja de última hora para los merengues

El equipo merengue no precisa la razón por la que Modric no estará junto a sus compañeros en Alemania, limitándose a afirmar que “estaba entre los convocados por Ancelotti para este partido, pero es baja de última hora y no viaja con el equipo a Leipzig”.

El centrocampista internacional croata se une así a las ausencias de Karim Benzema, Fede Valverde, Dani Ceballos y Mariano Díaz, que no fueron convocados para ese encuentro de la quinta jornada de la Champions.

Benzema ya fue baja el sábado en el partido de Liga que el Real Madrid ganó 2-1 al Sevilla por un problema muscular, ya que se le detectó una “fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda”.

En cuanto a Fede Valverde, Ancelotti habría preferido no correr riesgos, después de que el centrocampista uruguayo sufriera un golpe en el muslo derecho en una dura de entrada del argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez, en el partido contra el Sevilla.

Según la prensa española, Valverde no sufre una lesión muscular y debería estar disponible para el partido de Liga contra el Girona del domingo.

El Real Madrid se mide el martes al Leipzig, con el billete a octavos de la Champions, en un partido en el que un punto le bastaría para asegurar el primer puesto del grupo F.

(Visited 10 times, 10 visits today)

Publicidad