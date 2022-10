Conoce los grupos del Mundial Femenino 2023

Estados Unidos buscará su tercer título consecutivo en el primer Mundial de la historia que será albergado por dos países de diferente confederación (Australia y Nueva Zelanda).

La Copa Mundial Femenina de 2023 conoció este sábado como está compuesta su fase de grupos en un sorteo que fue conducido por la bicampeona del Mundo, la estadounidense Carli Lloyd. El máximo torneo de selecciones tiene clasificadas ya a 29 de las 32, los 3 boletos restantes saldrán de una repesca que se jugará en febrero de 2023.

El torneo que se realizará en Australia y Nueva Zelanda está dividido en ocho grupos de cuatro selecciones y dará inició el 20 de julio de 2023 y finalizará el 20 de agosto, un mes vibrante en el que los países organizadores buscarán dar la sorpresa en casa y buscarán amargar el tricampeonato de Estados Unidos, actual campeona del mundo.

