Delegación de patinaje no podrá usar los colores de Guatemala en el Mundial

Por este medio les informo que apartir del 21 de octubre YA NO recibiré mas nombres para poner en mi uniforme. Solo los nombres con aportes de fecha del 20.10 o anteriores. Si alguien falta de darme el nombre y ya realizó el aporte por favor contactarme por aquí u otros redes sociales. Si alguien quiere su dinero de vuelta también contáctenme. GRACIAS A TODOS!!! Esto no significa que ya no pueden aportar, sino que ya no tendrán ese beneficio.

♬ sonido original – Dalia Soberanis