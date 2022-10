Tras su “berrinche”: Cristiano Ronaldo se pronuncia por su castigo

Cristiano Ronaldo rompió el silencio y tras ser castigado por el Manchester United, luego de su “berrinche” en el partido ante el Tottenham, abrió su corazón. Esto dijo:

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, se pronunció en sus redes sociales luego de conocer la decisión del Manchester United de no incluirlo en la convocatoria para el partido contra el Chelsea el sábado, por la Premier League, esto, en consecuencia por su “berrinche” tras abandonar el partido ante el Tottenham, el miércoles, antes del final.

“Cristiano Ronaldo no forma parte del grupo del Manchester United para el partido de la contra el Chelsea”, escribió el Manchester United en un comunicado este jueves. Según periodistas ingleses, la estrella portuguesa de 37 años habría manifestado a su entrenador Erik ten Hag, con el que la relación sería tensa, que no deseaba entrar al terreno de juego en los últimos minutos del partido contra el Tottenham, por lo que no jugó ni un solo minuto y se fue molesto al vestidor.

Esto dijo Cristiano Ronaldo

Luego de la decisión del club inglés, CR7 no tardó en pronunciarse en sus redes sociales. Esta es la transcripción completa del mensaje del portugués:

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al futbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en i proceso de toma de decisiones”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Empecé muy joven, los ejemplos de jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por lo tanto, siempre he intentado dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado”.

“Desafortunadamente eso no siempre es posible y a veces nos dejamos llevar por el calor del momento. Ahora mismo, siento que tengo que seguir trabajando duro, apoyar a mis compañeros de equipo y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder ante la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y debemos mantenernos unidos y de pie. Pronto estaremos juntos de nuevo”, expresó.

Su mensaje fue bien recibido por sus seguidores quiénes lo animaron. En menos de una hora sumó más de 1 millón de me gusta, en Instagram, la red social donde es el “Rey”.

