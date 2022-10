El futbolista inglés Mason Greenwood volvió a salir en libertad bajo fianza

El jugador de 21 años, que también está acusado de "comportamiento de control y coerción" sobre la misma víctima, compareció por primera vez el lunes ante el tribunal que le había enviado en detención provisional.

Una petición de libertad bajo fianza del jugador del Manchester United, Mason Greenwood, acusado de “tentativa de violación” y de “golpes y lesiones”, fue aceptada el miércoles, anunció un tribunal de Mánchester.

El jugador de 21 años, que también está acusado de “comportamiento de control y coerción” sobre la misma víctima, compareció por primera vez el lunes ante el tribunal que le había enviado en detención provisional.

El portavoz del tribunal explicó que una nueva petición había sido aceptada bajo condición de no contactar con ningún testigo del caso ni la denunciante y de residir en una dirección determinada.

