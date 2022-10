Los mejores memes de la ceremonia del Balón de Oro 2022

Sin Messi, se definió el Balón de Oro y no faltaron los mejores memes.

Ocurrió lo que todo mundo suponía, la gala del Balón de Oro tuvo como protagonista a un Karim Benzema que se convirtió en el mejor jugador de acuerdo con lo hecho en el último año futbolístico.

Este lunes, 17 de octubre de 2022, se realizó la ceremonia para premiar a lo mejor dentro del balompié internacional, teniendo como estelares a varios de los elementos del conjunto merengue entre los que destacaron Courtois y el propio Gato, quien guió a los españoles a sumar su Champions League número 14 frente al Liverpool.

Sin embargo, el más olvidado de esta gala fue el astro argentino, Lionel Messi, quien no estuvo dentro de los primeros 30 jugadores que la revista France Football eligió para darle el premio. Como siempre, en las redes se hicieron eco de la falta de la Pulga y de la gala.

Por tal motivo, los memes aparecieron en decenas a través de las redes sociales para celebrar al futbolista del Real Madrid y una que otra mofa para Messi, quien ha ganado en siete ocasiones el Balón de Oro, algunos de ellos cuestionados, según cibernautas.

Benzema No Argument here!

No Messi or Ronaldo argument here

No lewandowski situation here

No robbing here

He deserves it cause he worked so hard for it

Even his haters agree and have to watch him win

Yes Benzo Yes Benzema #BallonDor #bigbenz #Benzema pic.twitter.com/m33bzdbkj9

— Leonardo (@com_I_design) October 17, 2022