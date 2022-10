¡Sorpresón! El City es Mejor Club que el Real Madrid

El Real Madrid encendió las redes sociales al reaccionar de manera enigmática ante el premio de Mejor Club del año otorgado al Manchester City.

Varios medios españoles se escandalizaron este lunes durante la gala de la entrega del Balón de Oro, que fue ganado por el francés Karim Benzema y la española Alexia Putellas, en la rama femenina, y es que France Football también premió a otros personajes importantes del futbol y uno de los galardones fue al Mejor Club de la temporada, que fue entregado al Manchester City y no al Real Madrid como muchos esperaban.

Y es que durante la premiación, una de las más esperadas por los grandes protagonistas del futbol, el Manchester City, ganador de la Premier League y semifinalista de la Champions League, fue galardonado como el Mejor Club del año. Muchos esperaban que Florentino Pérez subiera a recibir el premio, pues el Madrid se coronó con la Champions la temporada anterior, pero eso no sucedió.

Así reaccionó el Madrid por el premio al City

“El sorpresón de la gala: el mejor club del año de 2022 no fue el Madrid sino el Manchester City”, tituló su nota el diario español “Marca”.

Mientras que el mismo Real Madrid no tardó en pronunciarse en Twitter. Tras anunciarse al Mejor Club del año tuvo una reacción enigmática con la que mostró su asombro por la decisión de la Revista France Football, que no solo no le entregó el premio si no que lo relegó al tercer lugar, por detrás del City y el Liverpool. Y es que el club español mostró su asombro publicando un emoji de “ojitos”.

“La reacción en todo el entorno del club, no ha sido tan ligera” y se está tachando de vergüenza y robo la decisión de no otorgar el premio al club que fue el vencedor de la Champions la pasada temporada”, escribió el diario deportivo “Sport”.

“No hemos podido ganar la Champions, pero hicimos una gran temporada. Guardiola siempre intenta que progresemos. Es el mejor, la verdad”, comentó Kevin de Bruyne, quien subió a recibir el premio de manos de Luis Figo.

La molestia de los madridistas no es para menos, pues además de la Champions el Real Madrid ganó la Liga española, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. En contraparte el City ganó la Premier League, perdió la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga.

