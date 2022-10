Rony Julajuj se corona campeón en el Centroamericano de Ruta

Rony Julajuj y Fredy Toc ganaron la medalla de oro y plata, respectivamente, para Guatemala en el Centroamericano de Ruta en Costa Rica. Mira lo que dijo el campeón:

Medallas de oro y plata ganaron para Guatemala los ciclistas Rony Julajuj y Fredy Toc, respectivamente, al brillar en el Campeonato Centroamericano de Ruta élite que se llevó a cabo en Pérez Zeledóbn, de Costa Rica. La presea de bronce fue para el panameño Roberto González.

Por su lado, el también guatemalteco Sergio Chumil se quedó con la presea de plata en la categoría Sub-23, el primer lugar fue para el local Gabriel Rojas, integrante de la selección de Costa Rica.

Rony se coronó al finalizar la etapa que constó de 168.4 kilómetros con un tiempo de 4 horas, 3 minutos y 3 segundos, mientas que Toc cronometró 4:03.36 y el panameño Roberto González, tercero, terminó a 56 segundos del ganador.

Las palabras de Rony Julajuj

Al final de la competencia, Rony se mostró feliz y agradecido con su equipo: “Estoy y contento de estar aquí en Costa Rica, apreciamos mucho a los costarricense, tanto con mi equipo Ópticas Deluxe como con la selección de Guatemala. Esta ha sido una gran victoria para mí y estoy muy feliz por eso”, comenzó diciendo Julajuj al final del evento.

“Desde principio hubo muchas fugas, solo guardamos la calma, pero no me sentí muy bien, me sentía con calambres, me sentía raro, pero Dios es grande y me regaló esta gran victoria, pero agradezco a mis compañeros porque aportaron bastante en el recorrido y esto es gracias a ellos, a la selección de Guatemala”, agregó el corredor.

Pero Rony Julajuj y Fredy Toc, no fueron los únicos nacionales que destacaron en el top 10 de la clasificación general.

Y es que Mardoqueo Vásquez terminó en la cuarta posición a 1 minuto y 2 segundos de diferencia del campeón Julajuj; Alfredo Ajpacajá fue séptimo a 3:25; José Canastuj, octavo a 5:30 , mientras que Dorian Monterroso terminó en la décima posición a 7:22.

Por su lado, Chumil, fue segundo en la categoría Sub-23 con un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 23 segundos, a 2:30 del ganador, el costarricense Gabriel Rojas. El también local, Dylan Jiménez fue tercero a 6:30.

La participación de los nacionales deja buenas sensaciones cuando se acerca la edición 61 de la Vuelta a Guatemala.

