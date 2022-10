Clásico español: los memes de la victoria de Real Madrid ante Barcelona

La goleada que el Real Madrid le propinó como local al FC Barcelona en el Clásico Español generó infinidad de memes en las redes sociales.

Real Madrid se impuso ante su archirrival, Barcelona, en el Santiago Bernabéu, en otra edición del clásico español por La Liga.

Con goles de Karim Benzema, Federico Valverde y Rodrygo Goes, el marcador terminó 3-1 a favor de los blancos, que ahora lideran la clasificación del torneo con tres puntos más que el equipo azulgrana. Ferrán Torres fue quien descontó para el equipo que dirige Xavi Hernández.

El Madrid se adelantó al minuto 12 del encuentro justamente explotando las bandas, Vinicius Júnior se escapó por la banda tras una gran habitación de Kroos y definió ante la salida de Ter Stegen, pero el alemán bloqueó, el rebote le quedó a Benzema que definió colocado para anotar el 1-0 merengue.

Al 25′, el Barcelona generó su primera llegada importante, gran jugada colectiva de los blaugranas liderada por Pedri. quien habilitó a Raphinha, el brasileño asistió a Lewandowski que falló la ocasión prácticamente sobre la línea.

Los merengues aprovechaban las transiciones largas y sobre el minuto 35 aprovecharon un grosero error de Eric García para aumentar la ventaja, Fede Valverde aprovechó una gran asistencia de Ferland Mendy, y con un remate fuerte, raso y colocado venció a Ter Stegen para anotar el 2-0 en el marcador.

El Barcelona logró descontar en el minuto 83 del encuentro, se conectaron los jóvenes españoles Gavi, Ansu Fati y Ferran Torres, que definió solo dentro del área para ponerle emoción.

Cuando el Barcelona apostaba a empatar el Madrid en una contra anotó el 3-1, falta de Eric García sobre Rodrygo, el juez revisó en el VAR marcó penal y el propio Rodrygo anotó el definitivo 3-1.

Con el triunfo del Real Madrid, también llegaron los memes, aquí algunos de los mejores:

