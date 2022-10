Thibaut Courtois no se recuperó y es baja para El Clásico

El lugar del guardameta belga lo ocupará el ucraniano Andreiy Lunin, quien ha defendido el arco merengue en los últimos cuatro partidos.

Publicidad

Un Real Madrid eufórico y un Barcelona preso de dudas se miden el domingo el clásico de la 9ª jornada del campeonato español, en un duelo de sensaciones opuestas por el liderato del campeonato español.

El equipo merengue llega al encuentro en la segunda posición de la clasificación, empatado a puntos con el líder azulgrana, pero animado por su rendimiento en Europa. El Real Madrid se presentará el domingo en el Santiago Bernabéu con el billete para octavos de la Champions en el bolsillo, caso contrario del Barcelona que necesita de un milagro para clasificar a octavos de Liga de Campeones.

Pero no todo es felicidad en el núcleo merengue, pues los blancos tendrán una baja sensible para el juego de mañana ante el Barca, el pilar en la portería no estará presente: Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois se perderá El Clásico

El guardameta belga Thibaut Courtois será baja para el juego ante el Barcelona. El portero, que arrastra una ciatalgía desde finales del mes pasado, no se ha podido entrenar con sus compañeros, quedando definitivamente descartado para el duelo ante los azulgranas de este domingo.

Será el portero ucraniano Andreiy Lunin el que ocupe la portería del Real Madrid en el primer Clásico oficial de la temporada. El ucraniano ha jugado los últimos cuatro partidos del conjunto blanco, los dos ante el Shakhtar en Champions y ante Getafe y Osasuna en LaLiga.

Rüdiger si entra en los convocados

Antonio Rüdiger, por su parte, si entró en la lista de convocados de Carlo Ancelotti. Tres días después de jugar ante el Shakhtar y recibir ese golpe en la cabeza que le costó 20 puntos de sutura, el alemán saltó al terreno de juego con botas para ejercitarse con sus compañeros. Rüdiger portará una máscara protectora para el partido de este domingo, el alemán entrenó con normalidad y podría tener minutos.

(Visited 13 times, 13 visits today)

Publicidad