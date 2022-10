¡Tres más a octavos! El Bayern sella el billete ante el Viktoria Plzen

El Bayern de Múnich se sumó este miércoles a la lista de clasificados a los octavos de final de la Champions League, en total, ya son cinco los que han sellado el billete.

El Barcelona no fue capaz de ganar al Inter (3-3) y necesita casi un milagro para no quedar eliminado de nuevo en la fase de grupos de la Champions, este miércoles en una cuarta jornada en la que el Bayern Múnich, el Nápoles y el sorprendente Brujas sellaron su pase. A falta de dos fechas, el Bayern de Múnich ya está clasificado en el grupo C (12 puntos), mientras que el Inter suma siete y tiene el pase encarrilado.

Viktoria Plzen 2-4 Bayern Munich

El Barcelona alcanza los cuatro y necesitará una carambola para pasar, mientras que el Viktoria Plzen ya está eliminado tras sumar cuatro derrotas. Si el Inter gana en su estadio en la próxima jornada al Viktoria, el Barcelona dirá adiós en la fase de grupos por segundo año consecutivo.

Salah, figura en la Champions

En el Camp Nou el Barcelona se mostró de nuevo desdibujado, sin un plan claro y con una defensa porosa. Si no hubiera sido por la buena actuación de su arquero Marc André Ter Stegen, habría recibido un par de goles más.

Mientras, el Bayern Múnich siguió con su paso firme y sumó su cuarta victoria, 4-2 en la cancha del Viktoria Pílsen, sinónimo de jugar de nuevo los octavos.

En la llave A el imparable Nápoles se marcó otra goleada, 4-2 ante el Ajax, y selló el pase. El mexicano Hirving Lozano (4), Giacomo Raspadori (16), Khvicha Kvaratskhelia (62 de penal) y Victor Osimhen (90) fueron los goleadores napolitanos.

Por detrás del Nápoles (12 puntos) está el Liverpool con tres menos, mientras que el Ajax solo tiene tres, por lo que los Reds se perfilan como el segundo equipo que avanzará a octavos.

6 minutes, 12 seconds ⏰ The fastest #UCL hat-trick in history. Special. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/CrNVW4PL96 — Liverpool FC (@LFC) October 12, 2022

Este martes se dio un festín en su visita a Escocia con un 7-1 en la cancha del Glasgow Rangers. El brasileño Roberto Firmino firmó un doblete (24, 55) y también marcó el uruguayo Darwin Núñez (66), pero el futbolista de la noche fue el egipcio Mohamed Salah, autor del triplete más rápido de la historia de la Liga de Campeones, en 6 minutos y 12 segundos (76, 80, 81) tras empezar el partido como suplente.

Atlético también sufre

También logró el pase el Brujas, que igualó sin goles en su visita al Atlético, que se complica su camino en el torneo. En el grupo B el Brujas tiene diez puntos y el Oporto seis, tras ganar 3-0 en la cancha del Bayer Leverkusen en el debut europeo de su nuevo técnico Xabi Alonso, mientras que el Atlético suma cuatro y el equipo alemán tres.

🔵⚫️ Club Brugge are through to the knockout stage! 👏#UCL pic.twitter.com/Rmy2wfifEJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 12, 2022

Finalmente la llave D, de la Champions, se perfila como la más competida, con los cuatro equipos separados únicamente por tres puntos. Lidera el Tottenham con siete, le siguen el Marsella y el Sporting de Lisboa con seis, y cierra el Eintracht Fráncfort con cuatro.

En los partidos de este martes, el Tottenham ganó 3-2 en casa al Eintracht y el Marsella se impuso 2-0 en Portugal ante el Sporting.

