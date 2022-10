Comunicaciones necesitó cinco meses para volver a cerrar una jornada como líder

Desde el 8 de mayo Comunicaciones no cerraba una jornada como líder y su primer puesto solo es amenazado por Cobán, que tendrá su juego de reposición ante Municipal el miércoles.

El Torneo Apertura 2022 terminó su jornada 14 con un líder inédito en la actual edición, tras el empate de Cobán 2-2 ante Achuapa, Comunicaciones tomó la punta del campeonato luego de 5 meses alejado del primer puesto liguero. El liderato crema solo es amenazado por los “príncipes azules”, ya que Municipal dejó de depender de sí mismo para tomar el liderato tras la derrota 3-2 ante Iztapa.

Para Comunicaciones, actual campeón nacional, la espera para retomar el liderato de le tomó 5 meses, los albos no eran líderes de Liga Nacional desde el 8 de mayo cuando lograron arrebatarle el primer puesto a Municipal en la última fecha del Clausura 2022 y su irregular inicio los hizo comenzar lejos de los primeros puestos del Apertura 2022.

El camino de Comunicaciones hacia el liderato

Comunicaciones inició con derrota ante Xinabajul el campeonato, lo que tras la primera fecha los dejó en la novena posición y no fue hasta la fecha 4 que lograron su primer triunfo del campeonato con una victoria 1-0 sobre Xelajú. Tras su primer triunfo acumuló tres partidos seguidos sin ganar y en la séptima jornada cayeron a la décima posición con 7 puntos en siete juegos disputados.

Las alarmas en Comunicaciones se encendían, ya que también había sido eliminados por el Diriangén en la Liga Concacaf el pasado 23 de agosto y el sueño de un bicampeonato internacional se terminaba de manera temprana.

El Apertura 2022 no ha tenido un claro dominador y todos los equipos no logran escalonar una racha de triunfos extensa, dato que aprieta la lucha por el liderato y favorece a los clubes para escalar muchas posiciones en caso de un triunfo, pero también una derrota los hace retroceder varias plazas. Así fue el caso en Comunicaciones, en la novena jornada escaló al cuarto puesto, pero en la once volvió a caer hasta la séptima posición.

La espera para retomar el liderato finalizó el pasado fin de semana en la fecha 14, tres victorias consecutivas le hicieron a Comunicaciones recortar una distancia de 5 puntos al entonces líder Cobán y ahora se encuentra dos puntos por encima de los cobaneros.

Cobán amenaza el liderato crema

Cabe mencionar que el liderato de Comunicaciones podría finalizar el próximo miércoles en el duelo de reposición de la fecha 12 entre Cobán y Municipal. Los rojos perdieron su chance de tomar el liderato con este juego de reposición, pero Cobán si puede hacerlo, en caso de un triunfo cobanero sumarían 24 unidades y se pondrían un punto por encima del cuadro crema que no tiene ningún juego pendiente.

