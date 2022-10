Kevin Moscoso se sincera sobre su situación en el arco de Comunicaciones

"La vida me tiene acá y quizá no en las circunstancias que me gustaría, pero esta etapa me ha preparado para lo que está por venir", expresó Moscoso.

Publicidad

Comunicaciones ganó en la vuelta al arco de Kevin Moscoso, el meta, que no veía actividad desde la fecha 7, fue importante en el triunfo albo 0-1 sobre Guastatoya que los coloca en la séptima posición de la tabla y que les hizo recortar distancias ante los primeros cuatro lugares de la tabla, quienes empataron sus duelos.

En lo que va del campeonato, Kevin Moscoso ha disputado solo 3 encuentros y sigue teniendo un papel secundario en el arco para Willy Olivera, quien desde la campaña anterior optó por Fredy Pérez como su meta titular. Consiente de seguir trabajando para hacerse un puesto en el once albo, Moscoso, quien no jugaba desde la fecha 7, comentó que busca seguir trabajando para tener la oportunidad que le permita regresar a la titularidad crema.

Durante una charla con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, Moscoso habló sobre su actualidad en el arco crema, como llevó su suplencia en el torneo que finalizó con Comunicaciones como campeón, y comentó su felicidad por volver a la titularidad.

“Estoy muy contento de que hayamos sumado tres puntos y de poder participar”, inició.

¿Cómo afrontó perder la titularidad en Comunicaciones?

“Hay muchas situaciones complicadas. En lo psicológico se debe ser muy fuerte y mantenerse, a uno le recalcan la frase ‘ya vas a jugar y tenés que aprovechar’, suena bonito pero es difícil. Más allá de entrenar se necesita jugar para agarrar el ritmo y la confianza”, respondió.

¿Cómo se siente en Comunicaciones al regresar a la titularidad?

“Fueron minutos para mí, la vida me tiene acá y quizá no en las circunstancias que me gustaría, pero creo que esta etapa me ha preparado para lo que está por venir. Ayer fue un partido difícil en el que el resultado era importante, nos trazamos unos objetivos como grupo y lograrlo nos ayudará para conseguirlos”, expresó.

¿Cómo llevó no ver desde la cancha el título de Comunicaciones?

“Uno siempre quiere estar, el futbol es de momentos y los técnicos toman las decisiones. Uno como jugador siempre quiere formar parte del equipo y aunque a nivel personal fue difícil, fui de los que más disfrutó el título porque sabía de su importancia. Eso sí, me preguntaba que por qué sucedían las cosas. Existían muchas dudas, pero mi mayor fortaleza en esos días fue estar bien y listo para aprovechar cuando se diera la oportunidad”, concluyó.

(Visited 69 times, 69 visits today)

Publicidad