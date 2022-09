Thierry Henry lanza duras críticas al uso del VAR

El exfutbolista de 45 años, Thierry Henry estima que el VAR crea nuevas polémicas sobre las decisiones arbitrales en lugar de reducirlas, aseguró que "es lento y mata la alegría del juego".

El exinternacional francés Thierry Henry estimó que recurrir al VAR (videoasistencia al arbitraje) durante los partidos de fútbol lleva mucho tiempo, aumenta las controversias y “mata la alegría del juego”.

Preguntado por ello en la Leaders Week Sport Business, que reúne a más de 3 mil altos dirigentes del deporte esta semana en Londres, Henry precisó que no tenía nada en contra de la tecnología en general, pero que le contrariaba la pérdida de tiempo durante los visionados, en comparación con otros deportes.

Thierry Henry crítica la lentitud del VAR

El exfutbolista de 45 años estima además que el VAR crea nuevas polémicas sobre las decisiones arbitrales en lugar de reducirlas.

“En el fútbol siempre vamos con retraso. Tenemos mucho que aprender. Lo que puedo ver en el football americano, el rugby, el cricket, el tenis, es que (las decisiones) son instantáneas”, explicó.

“Lo que me fastidia del VAR es que no es lo suficientemente rápido. Luego, se trata siempre de la decisión de alguien que se encuentra en un camión o en otra parte, no es el VAR el que decide. Después de haber marcado, ni siquiera sabes si tienes que saltar de alegría. ¿Salto? ¿Celebro? ¿No celebro? Eso mata la alegría del juego”, lamentó.

El delantero francés Thierry Henry es el máximo goleador de la selección francesa con 52 goles, su más cercano perseguidor es el delantero del AC Milan, Olivier Giroud que tiene 50 y no puedo superarlo en la fecha FIFA recién finalizada.

Entre los logros de Thierry Henry destaca el título en el Mundial de 1998 con Francia, además conquistó la Champions League con el Barcelona y es uno de los máximos ídolos en la historia del Arsenal de Inglaterra. Thierry Henry es ahora comentarista de televisión y entrenador adjunto en la selección de Bélgica.

*Con información de AFP

