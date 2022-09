¡Otro más! El Barça confirma lesión de Bellerín durante el entrenamiento

El Barça informa que Héctor Bellerín sufre molestias en el sóleo de la pierna izquierda y se une a las bajas de Araújo y Koundé en defensa.

Este martes el FC Barcelona ha comunicado de manera oficial una nueva lesión en su plantilla, se trata del lateral derecho Héctor Bellerín, quien durante el entrenamiento de este día notó molestias en el sóleo de la pierna izquierda y será revisado por los médicos del club este miércoles. La baja del defensor se une a las de Frenkie De Jong, Memphis Depay, Jules Koundé y Ronald Araújo.

❗ COMUNICADO MÉDICO@HectorBellerin ha notado unas molestias en el sóleo de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy. Mañana se le realizarán más pruebas para saber el alcance exacto de estas molestias. pic.twitter.com/UyRyYCgqN2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 27, 2022

La baja de Bellerín se convierte en un nuevo problema para el cuadro de Xavi Hernández, el cual tras las lesiones de Koundé y Araújo, en el actual parón de selecciones, contaba con el español como única opción para el lateral derecho, puesto en el que los culés han tenido debilidad desde la primera salida de Dani Alves en 2016.

La lesión no aparenta a ser grave y en cuestión de una semana podría volver a los terrenos de juego, previo a las pruebas médicas todo hace indicar que no jugará el sábado ante el Mallorca y todo apunta que el lateral titular para Xavi será el polivalente Sergi Roberto, quien no desconoce la posición.

5 bajas en un mes clave para el FC Barcelona

El FC Barcelona, que regresa a la actividad el 2 de octubre ante el Mallorca, se juega el segundo puesto de su grupo en Champions el 4 y 12 del mismo mes ante el Inter; el 16 de octubre disputará el Clásico ante el Real Madrid, partido por el liderato liguero; y el 21 recibirá al Bayern en el Camp Nou.

Los culés definirán la mayor parte de su temporada en octubre, ya que se jugarán el liderato liguero y su pase a octavos de final de Champions League, los azulgranas disputarán 9 partidos en ese mes y según las lesiones todo parece indicar que solo Bellerín y Koundé podrán formar parte de algunos partidos.

