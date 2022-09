Ronald Araújo decide operarse a menos de dos meses para el Mundial 2022

Tras escuchar las opiniones de los médicos del Barça, Ronald Araújo prioriza su carrera sobre la opción de jugar su primer Mundial con Uruguay.

El central uruguayo del Barcelona, Ronald Araújo, va a operarse en Fnlandia de su lesión en el tendón del aductor largo del muslo derecho a menos de dos meses para el Mundial, lo que hace muy difícil su presencia en Catar.

La avulsión supone un desprendimiento de la zona donde se inserta el tendón en el hueso. El central uruguayo de 23 años será operado por en la localidad finlandesa de Turku por el doctor Lasse Lempainen, que ya operó al extremo francés del Barcelona Ousmane Dembélé de la rotura de un tendón en 2020.

El Barcelona no ofrece por ahora un plazo de baja, limitándose a afirmar que tras la operación se ofrecerá un nuevo parte médico, pero, según la prensa española, podría estar de baja entre dos y tres meses.

De confirmarse estos augurios, Araújo tiene extremadamente complicado llegar a tiempo al Mundial de Catar, que comienza el 20 de noviembre y en el que Uruguay se estrena cuatro días después contra Corea del Sur.

Uruguay and Barcelona CB Ronald Araujo will undergo surgery on a right thigh injury and is expected to miss the 2022 World Cup. 😐 pic.twitter.com/D3hJCoguEJ

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 26, 2022