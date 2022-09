Portugal vs. España; el platillo de despedida de la fase de grupos de la Nations League

El último clasificado a la "Final Four" de la UEFA Nations League saldrá del duelo entre Portugal y España, partido que será el último de ambas selecciones antes de Catar 2022.

Las selecciones de Portugal y España tendrán un último apasionante choque antes de disputar sus respectivas fases de grupos en Catar 2022. Ambas selecciones ibéricas se verán las caras en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League en Braga a las 12:45 horas y el resultado definirá al último clasificado a la “Final Four” de 2023 en las que ya se encuentran Croacia y Países Bajos.

El grupo 2 de la Liga A llega a su última jornada con Portugal como líder con 10 puntos en 5 fechas, España se encuentra en la segunda posición con 8 puntos tras su pinchazo ante suiza en la quinta fecha y por ende complicó sus aspiraciones de llegar a la final de cuatro del próximo año.

👍😁😃✌️ 𝗝𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 na preparação para o duelo com a 🇪🇸! #VesteABandeira 🇵🇹

𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 in the preparation for the duel with the 🇪🇸! #WearTheFlag 🇵🇹 pic.twitter.com/WGkSzOPnxe

— Portugal (@selecaoportugal) September 26, 2022